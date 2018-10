Für Peter Nietzer Ständchen gebracht

Ketsch/Schwetzingen/Oftersheim.Der Evangelische Posaunenchor Oftersheim/Schwetzingen hat seinem „Altchorleiter“ ein Ständchen gespielt. Vor wenigen Tagen versammelten sich die Posaunisten um den im Rollstuhl sitzenden Peter Nietzer im Innenhof des Seniorenheims Avendi in Ketsch.

Peter Nietzer war 32 Jahre lang Chorleiter des damals noch selbstständigen Posaunenchores Oftersheim. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre leitete er auch den Posaunenchor Schwetzingen während zweier Vakanzen. 2007 wurde er in einem festlichen Gottesdienst in den Chorleiterruhestand verabschiedet. Er spielte dann noch im Oftersheim/Schwetzingen-Chor. Am 25. Januar 2013 verabschiedete der Chor ihn mit einem Bläserkonzert unter dem Motto „Sag zum Abschied leise Servus“ in den Ruhestand. zg

