Für starke Gründerkultur

Was kann Deutschland bei der Stärkung der Gründerkultur von anderen Ländern lernen? Wie können wir regionale Ökosysteme für soziale, ökologische und technische Innovationen fördern? Wie eine lebendige Gründerkultur an Hochschulen fördern? Diese und andere Fragen diskutieren am Freitag, 17. Juli, ab 20 Uhr der Landtagsabgeordnete Alexander Salomon und der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz in einem digitalen Talk, heißt es in einer Mitteilung der Grünen.

Alexander Salomon ist Vorsitzender des Arbeitskreises Wissenschaft, Forschung und Kunst der Landtagsfraktion. Danyal Bayaz ist Startup-Beauftragter und Leiter des Wirtschaftsbeirats der Bundestagsfraktion.

Eine Anmeldung ist erforderlich und unter folgender Adresse möglich: danyal.bayaz.wk@bundestag.de. Fragen können vorab an diese E-Mail-Adresse gesendet werden, sind aber auch an dem Abend spontan möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle angemeldeten Teilnehmer werden per E-Mail vorher an den Online-Talk erinnert und erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung in einer gesonderten Nachricht die Hinweise zu den technischen Voraussetzungen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.07.2020