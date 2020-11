Für Tabuthema sensibilisieren

Anlass ist der „Tag gegen Gewalt an Frauen“: Am Donnerstag eröffnete die Soli-AG eine Ausstellung im Hebel-Gymnasium zum Thema „Häusliche Gewalt“. Gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns komme es häufiger zu körperlicher und seelischer Gewalt gegen Familienmitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Opfer könnten Kinder, Frauen, aber auch Männer sein. Kontakt- und Ausgehbeschränkungen, Existenzängste, Überforderung und fehlende Ausgleichsmöglichkeiten seien Gründe und Auslöser für Aggressionen.

Allein in Europa sei laut einer EU-Studie aus dem Jahr 2014 jede dritte Frau irgendwann in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt gewesen. Weltweit seien es laut Zahlen der WHO (2017) sogar 35 Prozent. In Deutschland werde fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

Die Dunkelziffer bei Kindern sei sehr hoch, da Kinder kaum eine Chance haben, sich der häuslichen Gewalt zu entziehen. Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, neigten später eher dazu, zu Tätern zu werden. Die Soli-AG unter Leitung von Dr. Henning Hupe hat mit der Unterstützung der Kollegin Nora Best eine informative Ausstellung in den Kellerräumen zusammengestellt. Lehrkräfte können sie im Laufe einer Woche mit ihrer Klasse besuchen. Auf Plakaten und Overhead-Projektionen klären die organisierenden Schüler über die vielfältigen Aspekte häuslicher Gewalt auf.

Sie haben Infomaterial und Kontaktadressen verschiedener Organisationen, beispielsweise “Frauennotruf“, „Kinderschutzhaus“, „Weißer Ring“ oder „Terre des Femmes“, zusammengestellt. Die Ausstellung macht auf das Tabuthema aufmerksam und informiert Betroffene, wohin sie sich wenden können. zg

