Für zehn Tage in den Schwarzwald

Die Arbeiterwohlfahrt Schwetzingen bietet eine Seniorenreise von Montag, 8., bis Donnerstag, 18. Juli, nach Bad Krozingen im südlichen Schwarzwald an. Das Angebot soll älteren Menschen die Möglichkeit geben, in Urlaub fahren zu können. Ein Rollator soll dabei kein Hindernis sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Wohlfahrt. Jeder, der die Natur im Schwarzwald genießen will, ist willkommen.

Es sind zwei ehrenamtliche Reiseleiterinnen von der Awo dabei, die es sich schon zum 15. Mal zur Aufgabe machen, die Senioren zu betreuen, Ausflüge zu organisieren und die gemeinsamen Abende unterhaltsam zu gestalten. Wer jetzt Lust bekommen hat zu verreisen, sollte sich bald melden. Es sind noch Einzel- und Doppelzimmer frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019