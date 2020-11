Fürchtet euch nicht – dieses Jahr erst recht

Die Corona-Pandemie hat uns viel abverlangt in diesem Jahr. Unsere Herausforderungen waren sicher unterschiedlich, aber unser aller Leben hat sich verändert. Routinen funktionieren nicht mehr, Kontakte laufen auf Sparflamme, Erschöpfung und Dünnhäutigkeit machen sich breit. Manchem kriecht die Angst vor der Ansteckung unter die Haut, andere fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Und auf den Intensivstationen ringen Menschen um ihr Leben, auch in Schwetzingen.

Kein Ende in Sicht. Und jetzt kommt der Advent. Keine Frage: Dieser Advent wird anders als sonst. Kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, kein Adventskaffee in großer Runde, kein Weihnachtsliedersingen in der Kirche und der Einkaufsbummel nur mit Maske. Wenig stimmungsvoll das alles. Da gibt es nichts schönzureden.

Eine Zeit der Krise

Allerdings: Der Weg zum ersten Weihnachtsfest war nicht sonderlich stimmungsvoll. Vor lauter Adventsseligkeit vergessen wir normalerweise schnell, dass die Zeit von Jesu Geburt eine Krisenzeit war: Das Land ächzte unter der Gewaltherrschaft der Römer, viele Menschen waren bitterarm, die Zukunft war ungewiss und Hoffnung ein knappes Gut.

Dann, so erzählt es der Evangelist Lukas, schickt der Kaiser die Menschen auch noch kreuz und quer durchs Land, um sie in Steuerlisten einzutragen. Mitten im Winter, der auch im Heiligen Land empfindlich kalt sein kann. Maria und Joseph trifft es dabei besonders hart: Sie wohnen in Nazareth, ganz im Norden – und sie müssen nach Bethlehem, weit im Süden. Der Weg führt quer durchs Gebirge, Räuber und wilde Tiere können jederzeit auftauchen, die Versorgung ist mühsam.

Zu allem Überfluss ist Maria noch hochschwanger, und der Vater ist, nun ja, nicht ganz klar. Am Ende gibt es für das völlig entkräftete Paar nicht einmal ein Zimmer im Warmen, sondern nur einen kalten, zugigen Stall, über dessen Hygiene man lieber nicht nachdenken will. Marias Advent wird – neben der aufblitzenden Vorfreude auf das Kind – vor allem sorgenverhangen und angstgeprägt gewesen sein: Was soll werden? Bleibt Josef bei mir? Werden wir genug zu essen und zu trinken haben? Und wenn Gott der Vater ist – wie werden die Herren der Welt auf dieses königliche Kind reagieren?

Mir kommt diese Maria mit ihren Sorgen in diesem Jahr näher als sonst. Wie mir wird es den meisten von uns besser gehen als dieser jungen Frau vor 2000 Jahren. Aber dieses Gefühl von Unsicherheit, die unklaren Zukunftsaussichten, die Erschöpfung, auch die handfesten Alltagsnöte – darin finde ich mich wieder. Und ihr Gottvertrauen in all der Verworrenheit berührt mich.

Vielleicht liegt die Chance dieses sehr anderen Advents 2020 darin, dass uns die alten Geschichten noch einmal neu ansprechen. Dass wir uns besser als sonst hineinfühlen können in diese Erzählung aus unsicherer Zeit. Sie nachzulesen ist ganz einfach – die ersten beiden Kapitel im Lukasevangelium genügen. Da tauchen mehr als einmal Engel auf, immer dann, wenn es ernst wird. Und in ihrem wichtigsten Satz ist die ganze Weihnachtsgeschichte versteckt: „Fürchtet euch nicht!“

Gibt es irgendeinen Satz, den wir gerade nötiger hätten? Angesichts sich bedrohlich füllenden Intensivstationen, dem allgegenwärtigen unsichtbaren Virus, den Konflikten in unserer Gesellschaft und der düsteren Weltlage? Ganz abgesehen von den individuellen Ängsten, die uns umtreiben.

Die Zeiten damals waren zum Fürchten, und heute ist die Furcht zurück. Es ist großartig, dass die Engel der Advents- und Weihnachtsgeschichte diese Tatsache nicht verschweigen, sondern beim Namen nennen. Auszusprechen, was ist – damit ist schon viel gewonnen.

„Fürchtet euch nicht“ heißt nicht „alles halb so wild“ oder „Gott zaubert alle Not weg“. Fürchtet euch nicht bedeutet: Gott wird Mensch – und schlägt sich auf unsere Seite. Begleitet uns durch die Dunkelheit der Zeit. Öffnet uns die Augen für all den Segen, der in unserem Leben liegt. Und hält die Zukunft offen.

„Wer sagt, dass in dem undurchsichtigen Sack Zukunft nicht auch ein Entzücken steckt?“, fragt die Dichterin Marie-Luise Kaschnitz. Gott jedenfalls sagt das nicht.

Am Ende der ersten Adventszeit wird das Kind geboren – Gottes Zukunft in eine Futterkrippe. Diese Geschichte rührt Menschen seit 2000 Jahren an. Vielleicht hören wir sie in diesem Jahr neu? Und merken, dass der wichtigste Satz der Advents- und Weihnachtsgeschichte, der ganzen Bibel, auch uns gilt: Fürchtet euch nicht!

So verstanden kann diese Adventszeit eine ganz besondere werden. Auch ohne Weihnachtsmarkt und Adventskaffee. Aber mit einem neuen Blick auf das Wunder, das auf uns wartet.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020