Futterspende für die Tiere

„Vielen lieben Dank an alle, die an die Tiere gedacht haben.“ Das rufen die Tierschützer von Schwetzingen und Umgebung den vielen Spendern zu, die gemeinsam mit dem Fachgeschäft Fressnapf an der Südtangente Futter gesammelt haben.

Sandra Mummert und Luzie Eder vom Vorstand des Tierschutzvereins Schwetzingen und Umgebung nahmen die große Menge an Spenden für Katzen, Hunde, Vögel, Eichhörnchen, Kaninchen und Igel dankbar entgegen. Die Nahrung kommt gerade recht, denn der Tierschutzverein ist in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders auf Spenden angewiesen. Viele Veranstaltungen, mit denen sonst Geld gesammelt wird, mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. Die Kosten für die Tiere jedoch bleiben. Sehr beeindruckt zeigten sich Mummert und Eder darüber hinaus, was Privatleute direkt in der Katzenstation des Vereins in der Zähringerstraße gespendet haben. zg

Info: www.tierschutzverein-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.01.2021