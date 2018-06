Gäste mögen’s süß und exotisch

Anzeige

Fantastische Einblicke in die Besonderheiten und die Geschichte des Schlosses und des Schlossgartens bot der gestrige Schlosserlebnistag, den die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg landesweit zum achten Mal anboten.

„Angesichts der vielen Veranstaltung am Sonntag, der Schwüle und des ersten Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM sind wir sehr zufrieden, wie gut unser Angebot von den interessierten Besuchern angenommen wurde“, zog Schlossverwalterin Sandra Moritz ein positives Resümee. Um die 2500 Besucher kamen gestern in die kurfürstliche Sommerresidenz.

In Schwetzingen erfreute sich unter anderem die Sonderführung mit Imkerin Alexandra Großhans zu den sechs Bienenvölkern großer Beliebtheit. Das Motto „Essen und Trinken“ fand sich dabei in jeder Führung auf eine besondere Art und Weise wieder – zum Beispiel auch bei der Tour „Der Süden im Norden. Exotische Gewächse im fürstlichen Garten“, gestern ebenfalls sehr gefragt. Hier erfuhren die Gäste, dass in den fürstlichen Gärten des 17. und 18. Jahrhunderts exotische Pflanzen ein absolutes Muss waren, etwa Ananas und Zitronen, Granatäpfel und Kaffee. kaba/ras