Gastgeber behalten Teampokal

Die Hundesportabteilung der DJK Schwetzingen richtete zum ersten Mal die Kreismeisterschaften im Turnierhundesport der Kreisgruppe 04 aus. Für jede Altersklasse in den Disziplinen Geländelauf, CSC und Vierkampf wurde ein Kreismeister gesucht.

Los ging’s mit einem Geländelauf über 5000 und 2000 Meter (GL 5000, GL 2000), heißt es seitens der DJK. Hier konnte im GL 2000 Lukas Wagner mit Anubis seine Altersklasse gewinnen, Julien Schlang mit Miley und Claus Günther mit Molly erreichten in ihren Altersklassen jeweils den zweiten Platz, so die erfolgreiche DJK-Bilanz. Im folgenden Combination Speed Cup (CSC) muss ein Team bestehend aus drei Läufern in einer Art Staffellauf einen Parcours durchlaufen. Dabei sollten die einzelnen Mensch-Hund-Teams möglichst schnell, aber auch fehlerfrei die Hindernisse absolvieren. Hier gewann das Team der DJK Schwetzingen mit Claus Günther, Oliver Kurtzke und Julien Schlang völlig unerwartet. Bei schönstem Wetter ließen die Sportler den ersten Wettkampftag bei Kaffee, Kuchen, Steaks und Salaten sowie gekühlten Getränken ausklingen.

An Tag zwei ging es dann in die Königsdisziplin im Turnierhundesport, dem Vierkampf. Die erste Disziplin hierbei ist die Unterordnung, danach folgen Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf. Die Starter der DJK Schwetzingen, Ute Germer mit Ivy, Lukas Wagner mit Anubis, Oliver Kurtzke mit Rusty und Claus Günther mit Molly, konnten ihre jeweiligen Altersklassen gewinnen. Fabie-nne Günther mit Bailey sicherte sich den zweiten Platz, Alina Alt und Alisa Konnowski den dritten Platz in den jeweiligen Altersklassen. Durch die hervorragenden Leistungen ihrer Sportler konnte die DJK den Mannschaftspokal verteidigen. cg/zg