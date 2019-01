Gastspiel von Figurentheater

Die Geschichten des schwedischen Autors Sven Nordqvist um seinen Protagonisten „Pettersson und Findus“ sind bei Klein und Groß beliebt. Jetzt kommt das Augsburger Figurentheater Maatz mit Storys um den alten Herrn Pettersson und seinen Kater Findus auf den neuen Messplatz.

Von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Februar, ist das Figurentheater mit einem beheiztem Zelt vor Ort. Die Veranstaltungen sind Freitag und Samstag um 15 Uhr, Sonntags um 11 und um 15 Uhr. Unsere Zeitung verlost in Kooperation mit dem Augsburger Figurentheater zehn Mal zwei Freikarten für eine Vorstellung Ihrer Wahl. Dafür schreiben Sie bis Donnerstag, 1. Februar, 15 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Figurentheater. Bitte Wunschvorstellung und Kontakt (Telefonnummer) angeben. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Die Karten werden am Vorstellungstag beim Theater hinterlegt.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass der Parkplatz neuer Messplatz von Sonntag, 3. Februar, bis Sonntag, 10. Februar, wegen des Gastspiels nur eingeschränkt nutzbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019