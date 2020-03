Schwetzingen/Region. Niemand darf mehr Gäste bewirten. Nur ein Abhol- und Bringservice ist noch erlaubt. Aber auch da muss der Abstand zwischen den Abholern gewahrt werden. Lediglich Lebensmittelgeschäfte wie Bäckereien (ohne Cafébereiche), Metzger, Fischgeschäfte und Lebensmittelmärkte dürfen noch öffnen.

Bei Aldi sorgte am Donnerstagmorgen schon ein Sicherheitsdienst für begrenzten Zugang. Es wird immer schlimmer. Die nächste Stufe wäre dann eine Ausgangssperre wie in Italien, Spanien oder Tirol in Österreich. Nicht ausgeschlossen, dass dies auch noch bis zum Wochenende auf uns zukommt.

Die betroffenen Wirte, denen die Verfügung durch Übergabe des Ordnungsamtes persönlich mit Unterschrift überreicht wurde, mussten danach auch ihre Freisitze wegräumen, damit sich niemand mehr hinsetzen kann.

Nachdem die Landesregierung Baden-Württemberg am Dienstag, 17. März, die Coronaverordnung erlassen hat, die viele Maßnahmen im Hinblick auf Veranstaltungen, sonstige Ansammlungen sowie die Schließung von Einrichtungen und Betrieben zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus regelt, empfiehlt der Rhein-Neckar-Kreis seinen 54 Städten und Gemeinden darüberhinausgehende, weitere Maßnahmen. Diese hat der Kreis in Form einer Musterallgemeinverfügung am Mittwoch, 18. März, seinen kreisangehörigen Kommunen zukommen lassen. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde am Donnerstag, 19. März, versandt.

Abweichend von der Rechtsverordnung des Landes ist darin insbesondere der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen geregelt. Diese sind sowohl als Innen- wie auch als Außenbewirtschaftung untersagt. „Die weitergehende Einschränkung von Schank- und Gastwirtschaften begründet sich im Rhein-Neckar-Kreis dadurch, dass es in den 54 Kommunen des Kreises und im Stadtgebiet Heidelberg im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr positive Fälle gibt als in anderen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg“, macht Landrat Stefan Dallinger den Ernst der Lage deutlich. Ferner hat zu dieser Empfehlung an die Kommunen beigetragen, dass für das Gebiet der Stadt Heidelberg bereits seit dem 16. März der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen aller Art untersagt worden ist. Die Stadt Mannheim hat eine vergleichbare Regelung ebenfalls erlassen. „Daher ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass es vermehrt zu Abwanderungen in die umliegenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises kommen wird, wenn wir nicht konsequent und geschlossen handeln“, begründet der Landrat die Entscheidung weiter und weist darauf hin, dass Mitnahmeangebote („Take-Away“) der Gastronomiebetriebe weiterhin zulässig sind.

Versammlungen anmeldepflichtig

Darüber hinaus sind noch weitergehende Regelungen in der Allgemeinverfügung getroffen worden:

Ansammlungen von mehr als zehn Personen sind untersagt;

Versammlungen sind anmeldepflichtig;

Deckelung von Versammlungen mit Ausnahmegenehmigung auf 30 Personen;

Öffnung von Friedhofskapellen für Beerdigungen - auch hier Deckelung auf 30 Personen;

Sonnen-, Nagel- und Kosmetikstudios sind untersagt;

Camping- und Mobile Home Anlagen sind untersagt.

„Die Lage ist ernst“, so Landrat Dallinger. Er appelliert an die Kreiseinwohner, zu Hause zu bleiben und sagt: „Es ist sehr wichtig, das öffentliche Leben soweit es geht herunterzufahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“

Die Großen Kreisstädte im Rhein-Neckar-Kreis - Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch - haben bereits am Mittwochabend bestätigt, dass die Allgemeinverfügung in deren Geltungsbereich kurzfristig umgesetzt wird. „Mein Dank gilt den Oberbürgermeistern dieser Städte, die dadurch ein starkes Zeichen für ein geschlossenes Auftreten im Rhein-Neckar-Kreis gesetzt haben“, so Landrat Dallinger.

„Die Schließung der Gaststätten trifft Schwetzingen wegen der vielen betroffenen Betriebe hart, ist aber angesichts der sehr angespannten Situation im Rhein-Neckar-Kreis zum Schutz der Bevölkerung absolut notwendig und unabwendbar“, wird Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zitiert.

Sein Hockenheimer Kollege Marcus Zeitler sagt: „Die Stadt Hockenheim bedauert diesen Schritt gehen zu müssen, aber die aktuelle Lage lässt kein anderes Handeln zu. Nur wenn Bund, Land, Kreis und wir als Städte und Gemeinden zusammenhalten, können wir diese Krise bewältigen.“ zg/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.03.2020