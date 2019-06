Gastwirte die reichsten Bürger

Museumsleiter Lars Maurer hatte eine Premiere im Hildacafé, und dies vor mehr als 60 interessierten Zuhörern! Es war schön zu beobachten, wie den Besuchern und ihm gleichermaßen der einstündige Vortrag Spaß bereitete.

Nicole Blem vom Generationenbüro brachte es eingangs auf den Punkt: „Das Karl-Wörn-Haus ist nur teilweise barrierefrei, deshalb bringen wir es heute ein Stück weit zu Ihnen“. Der Vortrag war inhaltvoll und spannend, obwohl die Fakten, Darstellungen und Begebenheiten schon mehr als 250 Jahre alt sind. Es ging nämlich um Schwetzingen im Jahr 1763, als die weltberühmte Musikerfamilie Mozart einige Zeit hier weilte. „Wir dachten uns, Ihnen die derzeitige Ausstellung ,Es ist nur ein Dorf – Schwetzingen mit den Augen von Leopold Mozart‘“ etwas näherzubringen. Insbesondere, weil diese sich sehr intensiv mit der damaligen Infrastruktur und dem Leben der hiesigen Menschen befasst“, sagte Maurer.

Das Dorf als „Schmelztiegel“

Wichtige Grundlage seiner sehr gut aufgebauten Präsentation war ein ausführlicher vierseitiger Brief von Leopold Mozart an Johann Lorenz Hagenauer, einem Freund und Gönner der Familie. „Dieser existiert noch als Original und er dokumentiert, dass Leopold ein perfekter Beobachter war, der auch sonderbare Dinge und persönlich Erlebtes perfekt zu Papier bringen konnte. So dokumentierte er, dass Schwetzingen etwa 1000 Einwohner zählte und in Zeiten der kurfürstlichen Sommerresidenz über 600 Hofbedienstete zu beherbergen hatte. Die pfälzische Küche sei schon damals sehr „fleisch- und wurstlastig“ gewesen, und „keine Fastenregeln wurden eingehalten“. Die Gastwirte seien die „High Society“ und reichsten Bürger gewesen, denn sie konnten Zimmer vermieten und Gäste bewirten. Zudem sei das Dorf durch das kurfürstliche Bauprogramm zu einer einzigen, riesigen Baustelle geworden. Schloss und Schlossgarten wurden erweitert, der Schlossplatz konzipiert und etliche seiner angrenzenden Straßen ausgebaut. Ungewöhnlich für ein kleines Dorf seine immerhin drei Kirchen. Auch die Tatsache, dass vier Religionen hier zuhause waren. Die Sternwarte wurde gegründet und durch ständige Besuche von Physikern, Astronomen, Meteorologen, Kartographen, auch Philosophen wurde das Dorf zu einem lebendigen „Schmelztiegel“ und wichtigen Kultur- und Wissenschaftszentrum in der Kurpfalz. „Die exakten Aufzeichnungen von Leopold Mozart sind ein enormer literarischer Gewinn für unsere Stadt“, hob der Museumsleiter hervor.

Am Samstag, 12. Oktober, beginnt eine weitere spannende, historische Ausstellung im Karl-Wörn-Haus – ihr Titel lautet „Die Welt um 1500 – Wandel und Aufbau“. Sie enthält eine bedeutende Zinnfigurenschau. Auch zum zukünftigen Museumsstandort im Rothackerschen Haus konnte Maurer schon etliche Fragen beantworten. „Fakt ist, dass wir dann sehr zentrumsnah liegen und die Räumlichkeiten vollkommen barrierefrei gestaltet sind“, ergänzte er. rie

Info: Hildacafé, Donnerstag, 13. Juni, 15 Uhr im Hebel-Haus: Chansons mit Martina Netzer.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.06.2019