„Gaswerk der Stadt befand sich in der Scheffelstraße“

„Es waren keine Tanks zum Gaswerk gehörig, wie Andreas Lin im Bericht am Freitag behauptet hat. Das Gaswerk der Stadt Schwetzingen befand sich in der Scheffelstraße“, schreibt Andreas Moosbrugger der Redaktion nach Veröffentlichung des Artikels „Wer waren Hummel, Nadler und Borsig?“ (SZ, 7. August, Seite 10). Er sendet auch einige historische Fotos mit, darunter die abgebildete Luftaufnahme aus dem Jahr 1962 von der Scheffelstraße samt beschriebenen Gaswerk der Stadt in der Scheffelsiedlung und dem Sägewerk Engelhorn.

Die Vorratstanks der süddeutschen Spritwerke aus Schwetzingen hatten ihren Hauptsitz am Alten Messplatz, schreibt Geschichtskenner Moosbrugger weiter. „In den gezeigten Tanks wurden die Vorräte der Spritwerke mit kleinen Straßentankwagen zu den Lagertanks gebracht, dort in die Kessel geladen und von dort dann in Kesselwagen der Eisenbahn. Die Tanks wurden im Zuge des Neubaus der Zeyher-Schule 1967 mithilfe der amerikanischen Armee abgerissen“, weist der Historiker klärend hin. / sz

