Gebet zur Beerdigung

Die Kirchengemeinde trauert um ihren früheren Pfarrer Bernhard Ihle, der in der Nacht zum Sonntag im Pfarrhaus seiner Wirkungsstätte in Pforzheim im Alter von nur 69 Jahren verstorben ist (SZ berichtete). Schon seit Sonntagmittag steht vor dem Altar in St. Pankratius, wo er von 1986 bis 2001 seinen Dienst versehen hat, ein Bild und eine Würdigung für Ihle. Kerzen brennen und die Gläubigen können seiner gedenken.

Sicherlich wäre eine große Delegation aus Schwetzingen zu seiner Beerdigung gefahren. Da das aberjetzt nicht möglich ist, bitten Pfarrer Uwe Lüttinger und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Teubner darum, am Mittwoch, 13. Mai, am Tag der Beisetzung, um 12 Uhr, wenn die Glöcken läuten, für ihn zu beten. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.05.2020