Gebrauchtes tauschen statt wegwerfen

© Koch-Mattern

Tauschen und verschenken statt einfach wegwerfen: Seit 2009 ist der kostenlose Tausch- und Verschenkmarkt der AVR Kommunal GmbH online aktiv – und das mit großem Erfolg. In den letzten neun Jahren konnten über 760 000 Besucher und fast acht Millionen aufgerufene Seiten verzeichnet werden, heißt es in einer Mitteilung der Abfallwirtschaft.

Tausende gebrauchte Gegenstände wurden seither getauscht oder verschenkt und somit einer weiteren Verwendung zugeführt, um aktiv Abfall zu vermeiden.

Für Dinge, die zu schade für den Müll sind, hat die AVR Kommunal ihren Tausch- und Verschenkmarkt im Internet und auf der AVR-Abfall- App eingerichtet. Und dieser boomt. Hier können gut erhaltene Möbel, Porzellan, Spielwaren oder funktionstüchtige Elektrogeräte zum Verschenken angeboten werden. Oder umgekehrt, kann man sich auf die Suche nach Dingen begeben, die man brauchen kann.

Im Tausch- und Verschenkmarkt sind online alle Angebote und Gesuche – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr – unkompliziert einzustellen und einzusehen. Zu jedem Inserat kann auch ein Foto hochgeladen werden. Inserenten können ihre Einträge jederzeit selbst wieder löschen und bearbeiten. Ein Inserat ist ganz einfach in drei Schritten fertig: Text eingeben und das Formular mit persönlichen Angaben ausfüllen, Inserat in der Vorschau noch einmal prüfen und anschließend speichern. zg

Info: Zu finden ist der Tausch- und Verschenkmarkt auf der Internetseite der AVR Kommunal unter www.avr-kommunal.de und in der AVR-Abfall-App. Die AVR Abfall App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019