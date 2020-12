Geburten in GRN-Klinik trotzdem möglich

So werden Schwangere in der GRN-Klinik auf die Geburt vorbereitet. © GRN

Die Lage in den GRN-Kliniken ist weiterhin angespannt. Zahlreiche infizierte Patienten und Mitarbeiter erschweren die Handlungsfähigkeit. Aus Kapazitätsgründen hatte sich die Klinik vorübergehend von der Leitstelle abgemeldet (wir berichteten), nun ist sie wieder aufnahmebereit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kapazitäten auf der Isolierstation sind nach wie vor ausgeschöpft. Hier werden aktuell 20 positiv auf Covid-19 getestete Personen behandelt. 26 Mitarbeiter sind positiv getestet zu Hause. Klinikleiterin Katharina Elbs hatte der Leitstelle am Mittwoch signalisiert, keine weiteren Patienten mehr aufnehmen zu können. „Inzwischen konnten Patienten von der Intensivstation auf Normalstationen verlegt werden und andere entlassen werden“, sagt die Klinikleiterin. Zumindest für intensivmedizinisch zu behandelnde Fälle hat sich die Klinik deshalb wieder anfahrbar gemeldet. „Dass wir das elektive Programm gestoppt haben und von der Leitstelle abgemeldet waren, hat uns Luft verschafft“, sagt Katharina Elbs, die sich optimistisch zeigt: „Ich hoffe, dass wir noch im Laufe der Woche auch wieder für chirurgische Notfälle anfahrbar sind.“

Personelle Engpässe

Zu schaffen machen den GRN-Kliniken generell personelle Engpässe und Ausfälle. „Eine Vielzahl an Mitarbeitern ist an Covid erkrankt. Das schränkt unsere Handlungsfähigkeit stark ein“, sagt GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger, der darin vor allem auch deshalb ein Problem sieht, weil in umliegenden Heimen immer wieder Bewohner positiv getestet werden.

Man müsse jederzeit damit rechnen, dass diese einer Behandlung im Krankenhaus bedürfen. Auch um darauf so gut es geht vorbereitet zu sein, ist in allen GRN-Kliniken der Regelbetrieb heruntergefahren. In Schwetzingen ist zudem am vergangenen Mittwoch ein sofortiger Besucherstopp für die Klinik und die Rehaklinik verhängt worden. Dieser gilt ausdrücklich nicht für die Geburtshilfe. Werdende Väter dürfen zur Geburt weiterhin als Begleitung mit ins Krankenhaus kommen, können in einem der Familienzimmer übernachten und Frau und Kind besuchen. Auch für Angehörige von sterbenden Patienten gibt es eine Ausnahmeregelung.

Viele Schwangere haben sich nach der Meldung vom Vortag bei der Klinik gemeldet, weil sie durch das Herunterfahren des Regelbetriebs bei der GRN-Klinik verunsichert waren, was das nun für ihre Entbindung bedeutet. Hier kann die Pressestelle allerdings Entwarnung geben. zg

