Gedämpfte Stimmung, eifriges Arbeiten

Schwetzingen.Normalerweise erwartet einen beim Eintritt in die Karl-Friedrich-Schimper-Schule (KFS) ein geschäftiges Hin und Her von Schülern. Sie sitzen in Gruppen auf den Gängen und lernen, üben Präsentationen oder fragen einander auf den Treppenstufen Vokabeln ab. Vor den Klassenzimmern, in den Differenzierungsräumen und im Lernzentrum recherchieren Projektgruppen, finden Schülercoachings statt oder es wird geschmökert. So jedoch nicht in Zeiten von Corona.

Um die Schülergruppen nicht zu durchmischen und die Hygienevorschriften einzuhalten, wird meist nur im Klassenzimmer gearbeitet. Ab Klasse 8 werden die Profilfächer im Onlineunterricht angeboten. Die Korridore sind verwaist, die Stimmung ist im Gebäude ungewohnt. Dennoch stehen überall die Türen zu den Klassenzimmern offen, ein kalter Luftzug weht durchs Haus: Es wird gelüftet. Ab und zu huscht eine vermummte Gestalt über die Flure.

Die Atmosphäre in den Klassenzimmern ist jedoch erstaunlich gut angesichts der vielen Einschränkungen. „Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler, dass sie die Situation so toll meistern“, berichtet Katja Schwander, Klassenlehrerin einer 9. Klasse. Missachtungen der Hygienevorschriften gibt es zum Glück nur selten. Da die KFS bereits vor den Sommerferien das Tragen von Masken eingeführt hatte, sind diese bereits selbstverständlich.

„Wir sind erleichtert, wieder in der Schule zu sein“, berichtet David Eichouh, Schülersprecher der KFS. Auch wenn das Homeschooling vor den Sommerferien gut geklappt hat, sind alle froh, jetzt in ihren Klassen lernen zu können. Sowohl Lehrern als auch Schülern ist in den Wochen der Schulschließung bewusst geworden, wie sehr sie sich gegenseitig vermissen und dass Unterricht nicht nur aus der Vermittlung von Lerninhalten besteht. Dennoch stellen sich die Schimper-Schüler auch viele Fragen: Wie geht das Schuljahr weiter? Was passiert mit den Klassenfahrten? Kann die Abschlussprüfung stattfinden?

Etliche tragen auch berechtigte Ängste mit sich herum. „Viele unserer Schüler leben mit ihren Großeltern zusammen oder haben Angehörige mit einer Risikoerkrankung zuhause. Das kann psychisch sehr belastend sein“, berichtet die kommissarische Schulleiterin Nicole Winkler. Einige Schüler haben sich deswegen für das von der Landesregierung angebotene Homeschooling entschieden und werden online zu Hause beschult. „Wir haben ein gutes System gefunden, diese Schüler adäquat zu unterrichten, so dass sie keine Nachteile haben werden“, ergänzt Dirk Marschall aus dem Schulleitungsteam. Dennoch koste so eine Extrabeschulung zusätzliche Lehrerstunden und die Kinder daheim hätten durch die Isolation eine zusätzliche Last zu tragen. Der für diese Jahreszeit normale Krankenstand, auch unter den Lehrkräften, stellt das Vertretungsplanteam in diesem Schuljahr vor sehr spezielle Herausforderungen. „Bereits um Viertel nach sechs sitzen wir jeden Morgen vor dem Vertretungsplan und versuchen den Unterricht für alle zu ermöglichen“, so Christiane Killian vom Planungsteam. Dabei ist besondere Vorsicht geboten, um niemanden im Kontext Schule zu gefährden.

Straffe Organisation notwendig

„Zum Glück können wir auf gute Organisationsstrukturen zurückgreifen“, bestätigt Nicole Winkler. So erleichtert die Organisation der Jahrgangscluster die Kommunikation, die Einführung der Plattform „Teams“ im März ermöglicht jederzeit Onlineunterricht und ein breit aufgestelltes Team von Schulleitung, Vertretungsplan und IT-Administrator arbeiten fast rund um die Uhr, „um den Laden am Laufen zu halten“. Pandemiebedingte Aufgaben stellen die Lehrer jeden Tag vor neue Herausforderungen: Wie organisieren wir die Pausen? Wie reagieren wir verantwortungsbewusst bei Krankheitsfällen? Wo können die Schüler in der Mittagspause essen? Wie unterstützen wir Schüler in der Kontaktbeschränkung?

Neben all den dynamischen Vorgaben und Entwicklungen geben alle am Schulleben Beteiligten das Bestmögliche für die Schüler, um den Lernerfolg so groß wie möglich zu halten. Der intensive und sehr konstruktive Austausch mit dem gesamten Elternbeirat, vor allem aber mit dem Vorsitzenden Daniel Wiegand, ist eine wichtige Komponente für das Gelingen in diesen Zeiten.

Auf die Unterstützung des Fördervereins und seines Vorsitzenden Andreas Bauer kann die Schule jederzeit verlässlich zurückblicken. Viele Projekte wurden so teilweise in Rekordzeit realisiert und kamen den Schülern zugute.

Verlässlich und vertrauensvoll ist zudem die Kooperation mit dem Schulträger, der ebenfalls viel dazu beigetragen hat, um den Alltag unter Pandemiebedingungen schnellstmöglich zu erleichtern. Am meisten freuen sich aber alle darauf, das Geschehene bei einem großen Schulfest mit allen Unterstützern, Freunden und Beteiligten Revue passieren zu lassen. Vielleicht ja schon zum Einzug in das neue Schulgebäude …

