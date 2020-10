Gedenken mal anders

Der Gedenktag an die Reichspogromnacht findet am 9. November statt. Im Jahr 1938 wurden dabei deutschlandweit etwa 400 Menschen ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Über 1400 Synagogen, jüdische Betstuben und Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört.

Auch in Schwetzingen waren jüdische Mitbürger betroffen. Coronabedingt findet dieses Jahr keine öffentliche Veranstaltung statt, sondern eine kleine interne Gedenkfeier, die von Vertretern der Ökumene – evangelische, katholische und neuapostolische Kirche, der Stadt und des Deutschen Gewerkschaftsbunds gestaltet wird, heißt es in einer entsprechendenden Pressemitteilung.

Interessierte, denen das Gedenken am Herzen liegt, sind eingeladen, im Laufe des 9. November alleine zur jüdischen Gedenkstätte beim Amtsgericht Schwetzingen, Zeyherstraße, zu gehen. Ab 10 Uhr liegen dort Texte und Anregungen zum Mitnehmen aus, die für ein persönliches Gedenken hilfreich sein können. mr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020