Gedenkgottesdienst für Verstorbene

Ein Gedenkgottesdienst für die in der GRN-Klinik Verstorbenen des vergangenen Jahres findet am Freitag, 26. Oktober, um 14.30 Uhr in der Klinikkapelle statt. Er wird gestaltet vom Palliativteam und den Seelsorgerinnen Cristina Blazquez und Evelyn Spitaler. Dazu sind Angehörige, Freunde und Bekannte der Verstorbenen sowie die Mitarbeiter der Klinik, die den Menschen in ihrer letzten Lebenszeit beigestanden sind, sie gepflegt und versorgt haben, eingeladen.

Die letzte Lebenszeit kann eine ganz intensiv mit Leben gefüllte Zeit sein, weil es für die Betroffenen, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter klar ist, dass sie nur noch eine begrenzte Zeit miteinander haben, wo etwas besprochen, geklärt, gesagt und gezeigt werden kann, das bald nicht mehr möglich ist. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018