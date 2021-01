Region.Die Zeugen Jehovas stehen an diesem Mittwoch, 27. Januar, als Opfergruppe im Mittelpunkt des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag von Baden-Württemberg.

Wer sich dem Gedenken anschließen möchte, kann hier teilnehmen. Ab 8.30 Uhr wird mit verschiedenen digitalen Beiträgen an die Verfolgten des Nationalsozialismus gedacht. Es gibt zudem Musik und Fachvorträge.

