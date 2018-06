Anzeige

Dann hod der Harald des Gemäuer üwernumme, un fa korzie Zeit is do a des Theader am Puls unnergekumme.

Dann hod der Costa, der Werd vum „El Greco“ (Wilde Mann). soi Werdschafd verkaafd, un dem Super-Zimmermann von Schwetzinge soi Ideewerkschdadt laafd.

Jedenfalls nimmd er viel Geld in die Hand,

er kaaft den Schubbe un noch mehr,

er dengd do muss in Kuldurtembel her.

Es is einmalig ,was er uns Schwetzinger un annere Leid hoch professionell vor zehn Johr bescherd, des is allerhögschdes Lob un Orde werd.

Ä Dengmal geherd ihm normalerweis uffgeschdelld, doch was soll’s die „Ald Wollfabrik“ vom Harald Zimmermann kennd schunn die ganze Welt.

Ich bin zwar selde dort, awer swar immer schäh, ich konn eich nur rode a ämol hiezugäh.

Weiderhin viel Erfolg un gudes Gelinge, dann will ich dem Harald a wider ä Loblied singe.“ oh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018