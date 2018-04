Anzeige

Der Technische Ausschuss tagt am Donnerstag, 3. Mai, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dabei geht es um die Sanierung der Duschanlage in der Nordstadthalle, insbesondere um die Vergabe der Gas-, Wasser – und Abwasserinstallationsarbeiten im ersten Bauabschnitt.

Die Duschanlagen der Nordstadthalle stammen noch aus der Errichtungszeit der Halle, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Duscharmaturenelemente sind in den Wänden verbaut. Um der Gefahr eines Legionellenbefalls vorbeugen zu können, müssen zusätzliche Prüf- und Spülvorrichtungen eingebaut werden. Der Beginn der Arbeiten war eigentlich für 2017 vorgesehen. Eine öffentliche Ausschreibung brachte aber ein so hohes Submissionsergebnis, dass die Haushaltsmittel für eine Beauftragung nicht ausreichten und die Ausschreibung aufgehoben wurde. Ein Großteil der Haushaltsmittel wurden als Deckungsmittel für andere Maßnahmen verwendet. Als Haushaltsrest wurden 41 163 Euro und für den Haushalt 2018 70 000 Euro für einen zweiten Bauabschnitt angemeldet. Die erste Ausschreibung erfolgte, nachdem die Haushaltsanmeldungen für 2018 schon abgegeben waren. Dadurch erfolgte eine Mittelanmeldung für den zweiten Bauabschnitt für den Haushalt 2018.

Reduzierter Umfang

Damit die Maßnahme im Jahr 2018 begonnen werden kann, wurde der ersten Bauabschnitt entsprechend reduziert. Somit wird jetzt nicht wie im Haushaltsplan ausgewiesen der zweite Bauabschnitt, sondern der erste in reduzierter Form umgesetzt. Auf die öffentliche Ausschreibung im März hatten sich drei Bewerber gemeldet. Innerhalb der Wertung mussten die zwei günstigeren Angebote ausgeschlossen werden, weil die Bieter nicht die vollständigen Unterlagen eingereicht hatten.