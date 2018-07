Anzeige

Sollte sich am Sonntag das Wetter nicht von seiner bisher gewohnt „sonnigen Seite“ zeigen, werden zahlreiche Aktionen, Attraktionen, Präsentationen und die Live-Musik des „Sten“-Trios kurzerhand in die Hallen der Stadtwerke und des Bauhofes verlegt, teilt der Veranstalter mit.

Die umfangreiche Bewirtung der HG Oftersheim/Schwetzingen findet ohnehin in der großen, bis zu 200 Personen fassenden Halle des Bauhofes statt. Damit hat man die Veranstaltung in jedem Fall „in trockenen Tüchern“. Da im Umfeld des Geländes nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, empfehlen die Veranstalter den Besuch per Fahrrad. Eine Parkfläche vor dem Stadtwerke-Gebäude steht dabei als Fahrrad-Parkplatz zur Verfügung. zg