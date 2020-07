Gefiederter Baumeister

Anmutig fliegt der Graureiher über den Schlossgarten in Schwetzingen zu seinem Nest, das er dort in einer Baumkrone hat. Scheinbar arbeitet der gefiederte Baumeister gerade an der Erweiterung seines Zuhauses. Dafür hat er einen kleinen Ast ergattert. Gar nicht so einfach, mit dem doch recht langen Stock das Gleichgewicht zu halten – auch nicht für einen so großen Vogel. Immerhin muss auch er mit einem gewissen Luftwiderstand kämpfen. Fotografin Uschi Wetzel hat den Reiher beobachtet und diesen tollen Schnappschuss vom Landeanflug auf das Nest gemacht. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.07.2020