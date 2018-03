Anzeige

„Das angedachte Luxus-Hotel ist vom Alten Messplatz verbannt. Jetzt gilt es nur noch darauf zu achten, dass der Parkplatz erhalten bleibt“, schreibt Oskar Hardung in einer Stellungnahme im Nachgang der Bürgerinformationsveranstaltung (wir berichteten).

Hardung hatte eine Unterschriftenaktion in die Wege geleitet und dort Stimmen gegen die Bebauung des Areals in der Wildemannstraße gesammelt. „Natürlich hat sicher kein Bürger etwas dagegen, wenn der Platz und das Rothacker’sche Haus aufgehübscht werden“, ergänzt er sein Schreiben. „Wir müssen jedoch weiterhin darauf achten, dass Schwetzingen auch in Zukunft für uns Bürger noch wohnlich bleibt und nicht irgendwelche Investoren unsere Stadt beherrschen. Die Stadträte und Bürgermeister werden sicherlich, nach dieser Aufregung, darauf achten.“ Am Ende bedankt er sich für die „Mithilfe bei der überaus erfolgreichen Unterschriften-Aktion“. zg