Unter dem Titel „Abgang in andere Anstalt bedeutete Mord“ referiert Frank-Uwe Betz am Dienstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Palais Hirsch, über regionale Opfer der NS-Euthanasie. Veranstalter ist der „Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen“.

Nachgeforscht wurde vor allem jenen Opfern in der Region, die 1940 in Grafeneck ermordet wurden. Dabei zeigte sich, dass auch aus Schwetzingen, Hockenheim, Brühl, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt, jeweils mindestens zwischen drei und sieben solcher Opfer zu beklagen sind. In Schwetzingen waren es gar mindestens zehn, unter Einbeziehung der Hadamar-Opfer ab 1941 mindestens 17.

Doch auch diese Opfer sind bisher weitgehend unbeachtet geblieben. Sie und vor allem ihre Namen wurden nicht genannt. Auch in Bezug auf diese Opfer dominierte das Vergessen. Verschiedentlich wurde von Zeitzeugen und wird in der Literatur auch von Zwangssterilisierungen berichtet.