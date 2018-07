Anzeige

Heiß her ging es bei dem Thema Bebauungsplan für das sogenannte „Quartier 14“ und die geplante Veränderungssperre, vorgestellt von Stadtrat Oliver Völker. Geht es hier doch auch um das in der Bevölkerung mittlerweile sogenannte „Lügnerhaus“ in der Werderstraße/Ecke Mannheimer Straße (wir berichteten). Da der Bebauungsplan für dieses Quartier noch in Arbeit ist, beabsichtigt die Verwaltung hier eine Veränderungssperre, damit die Bebauung dieses Quartiers nicht aus dem Rahmen fällt und ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Ein Vorschlag, der nicht nur bei den Schwetzinger Freien Wählern vollste Zustimmung im Rat erfahren wird.

Rampe im Kleinen Feld kommt

Die SFW haben sich bereits deutlich gegen eine Gebührenerhöhung beim Kindergarten Spatzennest ausgesprochen und werden so auch im Rat abstimmen, sagte Elfriede Fackel-Kretz-Keller und erntete Beifall. Begrüßt wird der Antrag auf Erhöhung der Schulsozialarbeit an der Nordstadtgrundschule. Schulsozialarbeit an Schwetzinger Schulen macht sich seit Jahren positiv bemerkbar und erfährt die SFW-Unterstützung, so Carsten Petzold.

Besonderen Beifall fand die beabsichtigte Gründung des „Runden Tischs Inklusives Schwetzingen“. In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, so Stadtrat Oliver Völker, dass der Antrag der SFW, eine Rampe am Treppenzugang vom Kleinen Feld auf die Mannheimer Landstraße zu bauen, wohl Realität wird. Der Antrag stieß nicht nur bei der Verwaltung, sondern auch bei allen anderen Stadtratsfraktionen auf Zustimmung. cp

