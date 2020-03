Die Aktiven Bürger (ABS) begrüßen die Initiativen des Achterrates, Schüler der achten Klassen, und die damit verbundene Unterstützung durch Gemeinderat und Stadtverwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung im Vorfeld der Stadtratssitzung: „Bietet sie doch die Möglichkeit, das Interesse junger Menschen für Politik zu wecken. Wir brauchen junge Menschen, die sich einbringen, um die Zukunft zu gestalten“, so die ABS.

Die UN-Resolution gegen Rassismus sei zu begrüßen. Die ABS bemängelt aber, dass seit der Negierung rechtsextremen Gedankengutes mit dem Beschluss vom Juli 2016 nichts weiter unternommen worden sei. Auf eine Anfrage im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Hockenheimer OB Gummer, ob die Verwaltungsspitze eine Veranstaltung gegen die zunehmende Radikalisierung von Rechts mittragen würde, sei man an die VHS verwiesen worden. Von den drei Veranstaltungen, die man mit der VHS vereinbart habe, stünden noch zwei aus. Eine am Donnerstag, 5. März, mit dem Thema „Kompetent gegen rechte Sprüche“ (Wiederholung am 25. April). Die andere am Donnerstag, 2. April, um 19 Uhr, bei der Christian Weißgerber liest aus seinem Buch „Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war“ liest – natürlich mit anschließender Diskussion. Den Antrag der Grünen zur Vermeidung von Plastikmüll will der ABS-Abgeordnete Sahin „voll unterstützen“. „Der von der Verwaltungsleitung vorgeschlagenen Nichtentscheidung können wir nicht zustimmen“, heißt es weiter. Es genüge nicht, die gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Stück für Stück umzusetzen. In anderen Gemeinden sei auch die papierlose Verwaltung weiter fortgeschritten. Dem solle durch eine Terminierung Rechnung getragen werden.

Auch die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes heißen die Aktiven Bürger gut. Er sollte sich aber nicht nur auf die Aufnahme der bestehenden Einrichtungen beschränken, sondern beinhalten, dass Kultur mehr sei als nur Theater, Museum, Kunstausstellung und Musikveranstaltungen. Auch den Bebauungsplänen stimmen die ABS zu, nachdem mit Anwohnern und Investoren Gespräche geführt worden seien. Die Radwegschnellverbindung werde ebenfalls begrüßt. Statt weiterer Gutachten solle auf der Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs fußen und die vorhandenen Wege als Grundlage nehmen und diese ausbauen. Auch wenn Bund oder Land es zu 100 Prozent fördern, müssten nicht Steuergelder in der Höhe von 200 000 Euro verschleudert werden. zg

