Gegenwärtige Romantik

Mit der lautstark umjubelten Aufführung von „Silent songs into the wild“ feierten die Schwetzinger SWR Festspiele im Rokokotheater ihren Abschluss. Unter der Leitung von Nicole Hümpel entfaltete die Truppe „Nico and the Navigators“ eine vielschichtige Performance, in der sich Sänger, Tänzer und Musiker aus sieben Nationen auf Entdeckungsreise begaben mit überraschender Sicht auf Schuberts Werk.

Wie in einem Kaleidoskop flossen zu den Lieder-Zyklen „Schwanengesang“, „Winterreise“ oder „Die schöne Müllerin“ unmittelbar gelebte Gegenwart, Erinnerungen sowie Reflexionen über ganz persönliche kulturelle Wurzeln in grenzüberschreitenden Konzertformen zusammen. In einer sehr zeitgemäßen Interpretation tauchten die Sänger das Publikum in ein Wechselbad der Gefühle zwischen Verlust, Abgrund, Fröhlichkeit und Hoffnung, während die Tänzer dazu, in gestaltungssicheren Choreographien, wirkungsvolle Bilder heraufbeschworen.

Jede Reaktion und Regung

Vergrößerte Videoaufnahmen ließen die Zuschauer auf den Gesichtern der Akteure jede Reaktion und jede Regung beim Nachspüren des Inhalts und tieferen Sinns verfolgen. Mal frisch, mal heiter und zart, mal neckisch und ironisch verfremdet interpretierten der Tenor Ted Schmitz, die Sopranistin Julia von Landsberg, Kontra-Alt Sarah Laulan und Bariton Nikolay Borchev Auszüge aus Schuberts Liederzyklen, während sie von den Tänzern Yui Kawaguchi, Anna-Luise Recke und Michael Shapira umgarnt, umzingelt und umtanzt wurden.

Zwischen den einzelnen Sängern, dem exzellenten Pianisten Matan Porat und dem Apollon Musagète Quartett entspann sich zudem ein vielschichtiger Dialog, der durch die Kombination von persönlichen Texten und literarischen Zitaten zusätzliche Dichte gewann. Den Gesängen spürte das mit Gitarren- und Kontrabass-Sounds angereicherte Streichensemble mit staunenswertem Ergebnis nach. Als zum Schluss der 4. Satz aus dem d-Moll-Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ auf moderne Art erklang, entlud sich die Begeisterung in frenetischem Applaus, der erst nach der Zugabe „Das Wandern ist des Müllers Lust“, in sieben Sprachen, verebbte.

