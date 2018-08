Anzeige

Brühl.Bei der Internationalen Sommerakademie Schwetzingen-Worms, die dieses Jahr noch bis zum 11. August in Schwetzingen läuft, sind immer hoffnungsvolle junge klassische Musiker zu Gast in der Region. Sie wohnen meist bei Gastfamilien, die sie dann in der Zeit auch betreuen.

Zwei türkische Geigerinnen wohnen derzeit in der Galerie Strobel in Brühl und musizieren dort im Hof. Am Ende der Akademietage findet am Samstag, 11. August, um 19 Uhr das große Abschlusskonzert mit den Meisterschülern im Konzertsaal der Schwetzinger Musikschule an den Kleinen Planken statt. zg