Geiger Stefan Krznaric rockt die Wollfabrik

Schwetzingen.Stammgäste des „Palazzos“ in Mannheim werden ihn bestens kennen und müssen in dieser Saison auf ihn verzichten: Geiger Stefan Krznaric tritt bei der Varietéshow seit Jahren auf, macht jedoch in dieser Saison eine Palazzo-Pause. Der Mannheimer Violinenspieler ist dafür an diesem Freitag, 20. September, 20.30 Uhr, in der Wollfabrik in Schwetzingen zu erleben. Es ist das erste Gastspiel des Vollblutmusikers mit ungarisch-jugoslawischen Wurzeln in der kurfürstlichen Residenz und er freut sich darauf.

In Schwetzingen ist er mit der Tom Schlüter Band zu Gast, die Fernsehzuschauer vielleicht noch aus der „RTL-Nachtshow“ aus den 1990er Jahren kennen. Mit dem Frankfurter Musikproduzenten Tom Schlüter und Valery Brusilovsky hat Krznaric auch sein Album herausgebracht. „Passion“ ist seine zweite CD, sie erschien im Mai und trifft genau das, was Krznaric lebt: Er packt seine Mentalität in Melodien und lässt Lieder mit seinen Interpretationen und Improvisationen eine neue – seine – Sprache sprechen, in denen sich der Zuhörer mit den eigenen Gefühlen verlieren kann. Cover von Titeln wie „Eleanor Rigby“ (The Beatles), Kombinationen von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit Led Zeppelin erzeugen pure Gänsehautmomente, ebenso die eigenen Kompositionen wie „Falling Tears“ und „Passion“.

Egal ob das Thema des Actionfilms „Mission impossible“, Coldplays „Viva la vida“, Paganinis „Caprice“ oder Kompositionen von Michel Legrand – Krznaric gibt sich abwechslungsreich, eigen und überrascht immer wieder. In der Wollfabrik wird er ein Gros seiner CD vorstellen. „Es wird eine Art Zeitreise von der Klassik über die Electronic bis ins Jetzt“, kündigt er an. kaba

