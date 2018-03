Geld für „Tag der Jugendkunst“

Anzeige

Wenn am „Tag der Jugendkunst“ am Samstag, 24. März, bei der Volkshochschule (VHS) Staffeleien und Mal-Utensilien zur Verfügung stehen, hat das direkt etwas mit einem Termin zu tun, der vor wenigen Tagen bei der BB-Bank stattfand. Denn die 1000 Euro, die Filialleiter Stefan Kunz an Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger sowie ihre Mitarbeiter Petra Disch und Horst Krög übergab, werden dafür verwendet.

Entscheidenden Anteil an der Spende, die aus den Gewinnsparmitteln der Bank stammt, hatte der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern. Er hatte bei einem Besuch bei der VHS von der Arbeit und den Vorhaben der Jugendkunstschule erfahren und den Kontakt zur BB-Bank hergestellt. „Und dann wurde das in kürzester Zeit umgesetzt“, freute sich Gundula Sprenger, dass nun am 24. März – parallel zur Energie-Messe auf den Kleinen Planken – die künstlerische Kinderbetreuung in die Tat umgesetzt werden kann. ali