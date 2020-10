Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr eine Geldbörse aus einem verschlossenen Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, parkte die 61-jährige Geschädigte ihr Auto in der Stamitzstraße in Schwetzingen.

Ein noch unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu lassen. Hinweise und Tipps zum Thema Diebstahl finden Interessierte unter www.polizei-beratung.de. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020