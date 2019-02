Gelebte Nächstenliebe – hier ist das Geld gut investiert

Eine Spende in Höhe von 3000 Euro konnte die Präsidentin des Lions- Club Churpfalz, Anja Mitsch, an die Leiterin der Nachbarschaftshilfe Schwetzingen, Monika Theilig, überreichen.

Die stolze Summe war – trotz sehr durchwachsenen Wetters – am Stand auf dem Weihnachtsmarkt 2018 erwirtschaftet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Lions-Ladys. Monika Theilig und ihre Mitarbeiterin Vera Röhricht halfen wieder tatkräftig beim Waffelbacken mit, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Theilig freute sich sehr über die Spende. In diesem Jahr wurden für die Bibliothek Fachbücher zum Thema Demenz und Umgang mit dem Tod angeschafft. Damit können sich die Mitarbeiterinnen für ihre Hilfseinsätze weiterbilden.

Die Spende ist bei der Nachbarschaftshilfe immer gut angelegt und die Übergabe des symbolischen Schecks an Monika Theilig innerhalb des Clubabends ist inzwischen schon schöne Tradition, heißt es in der Mitteilung weiter. Anja Mitsch dankte im Namen des gesamten Clubs dem Team der Nachbarschaftshilfe: „Ihre Arbeit ist gelebte Nächstenliebe, da ist das Geld einfach an der richtigen Stelle.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019