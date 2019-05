Gemeinsam für das Sportabzeichen fit werden

„Bei warmem Wetter macht es wieder richtig Spaß, sich nach dem kühlen Frühjahr sportlich zu betätigen“, so der 78-jährige Hans Groh. Neben vielen Jugendlichen ist er der älteste Teilnehmer am Training und den Prüfungen für das deutsche Sportabzeichen. Zum 42. Mal will er das begehrte goldene Abzeichen erreichen. „Wichtig ist es, im Alter wieder in Form zu kommen, beweglich zu bleiben und einer Arthrose vorzubeugen“, weiß der Rentner.

Am Freitag, 7. Juni, wollen sich die Sportzeichen-Freunde zum ersten Abnahmetag treffen. Sportbegeisterte aller Altersklassen und Geschlechts waren zur ersten Trainingseinheit nach der Winterpause erschienen. „Wir werden ein paar Runden auf dem Sportplatz laufen und danach Gymnastik machen“, so Norbert Theobald, Vorstandsmitglied und Sportabzeichen-Prüfer des TV 1864.

An den Freitagen werden die Interessierten von Leichtathletiktrainer Morten Angstmann begrüßt. Er freute sich, auch Neu- und Wiedereinsteiger zu sehen. Schon im letzten Leichtathletiktraining hätten sich „Neulinge“ nach dem Prozedere zum Erhalt eines Sportabzeichens erkundigt, so Angstmann. Manch einer brauche das Sportabzeichen auch für seine Bewerbung bei der Berufsfeuerwehr oder Polizei, berichtete er.

Um das Sportzeichen zu erhalten, sind folgende Disziplinen abzulegen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Je nach Alter und Geschlecht gibt es unterschiedliche Vorgaben und Auswahlmöglichkeiten. Zusätzlich zum normalen Sportabzeichen gibt es das Familiensportabzeichen. Dieses bekommen Familien, wenn mindestens drei Familienmitglieder aus mindestens zwei Generationen das Sportabzeichen in ihrer Altersklasse geschafft haben.

„Neueinsteiger jedes Alters sind willkommen und werden gefördert“, verspricht Theobald. Trainiert wird bei trockenem Wetter immer freitags um 17.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Ketscher Landstraße. Das Spaz-Team bietet jeweils freitags folgende Abnahmetermine für Leichtathletik an: 7. und 21. Juni, 12. und 19 Juli. Nach den Ferien am 13. September gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Bei Regen entfällt die Abnahme.

Zur Abnahme der Schwimmdisziplinen sind im Bellamar die Schwimmmeister berechtigt. Die Radfahrprüfung über 20 Kilometer auf dem Hockenheimring findet am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr statt – Einlass ab 17.30 Uhr. Eine ausgefüllte Prüfkarte sollte mitgebracht werden. Alle erfolgreichen Teilnehmer werden im Januar bei der Sportlerehrung im Palais Hirsch ausgezeichnet. nt/zg

