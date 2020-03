Gemeinsam Gutes tun

Täglich landen Tonnen von Lebensmitteln in den Mülleimern der Supermärkte. Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar wären, allerdings nicht den Idealanforderungen der meisten Kunden entsprechen. Mal hat die Banane einen braunen Fleck, bei einem anderen Produkt ist der Karton zerdrückt, andere Lebensmittel haben nur noch ein geringes Mindesthaltbarkeitsdatum und werden deshalb aus den Regalen aussortiert und in die Mülltonne geworfen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die an der Armutsgrenze leben und dankbar dafür sind, sich überhaupt den Kühlschrank füllen zu können.

An dieser Stelle setzen die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein-Neckar und der Verein Share & Save aus Birkenau an. Das Ziel des Vereins ist es, Lebensmittel und andere Konsumgüter vor der Verschwendung zu retten und eine Überproduktion so gut es geht einzudämmen. Bislang haben sich um die 30 Betriebe aus der Region bereit erklärt, noch genießbare, aber nicht mehr zum Verkauf geeignete Lebensmittel Share & Save zu überlassen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins verteilen die geretteten Lebensmittel an unterschiedliche Stellen, darunter auch an die Awo Rhein-Neckar mit ihrem Hauptsitz in Weinheim. Dort befindet sich die Tagesstruktur der Sozialpsychiatrie, welche von 75 Personen wöchentlich besucht wird. Diesem Personenkreis ist es aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht möglich, einem Job nachzugehen. Dementsprechend schwierig gestaltet sich die finanzielle Situation.

„Es ist toll, dass es hier dieses Regal gibt, frisches Obst und Gemüse könnte ich mir sonst nicht leisten“, teilt eine Besucherin mit. Viele Besucher kommen auch nur wegen des Regals in die Burggasse. „Das Regal schafft einen zusätzlichen Anreiz aufzustehen und sich auf den Weg zu machen. Dies hilft, einer geregelten Tagesstruktur nachzugehen, welche vielen der Besucher aufgrund ihrer Erkrankung verloren gegangen ist“, erklärt ein Mitarbeiter der Awo. „Für einen Einkauf reicht oftmals das Geld nicht aus, aber da es die Lebensmittel gratis gebe, lohne sich der Weg doppelt.“

Doch nicht nur den täglichen Besuchern der Tagesstruktur steht das Regal offen, sondern auch allen anderen, die die sozialen Angebote der Awo annehmen. So hilft das Regal Menschen mit knappem Budget und leistet seinen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. zg

