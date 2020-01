Gemeinsam im Glauben

Einen Gebetstag führt die Ökumene am Sonntag, 19. Januar, durch – dieser findet in der jährlichen Gebetswoche für die Einheit der Christen statt. Der ökumenisch vorbereitete Tag ist ein Ergebnis der wachsenden ökumenischen Zusammenarbeit und lädt ein, vielfältige Formen des Gebets zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Taizé-Gebet um 9 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Gebetslesung mit Frühstück ab 10 Uhr im Josefshaus, ökumenischer Gottesdienst mit Projektchor und Kindergottesdienst bis zwölf Jahre in der katholischen Kirche St. Pankratius um 11 Uhr. Um 13 Uhr gibt’s einen Mittagsimbiss auf dem Schlossplatz 9, anschließend wird ab 14.30 Uhr im Melanchthonhaus gebetet und getanzt.

Segensgeschichten in der Bibel

Um 15 Uhr sind Interessierte zu einem griechisch-orthodoxen Gottesdienst mit anschließendem Anschneiden und Teilen des griechischen Neujahrskuchens gegen 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria eingeladen, alternativ gibt es um 16 Uhr eine Andacht zum Thema der Gebetswoche und einen Impulsvortrag zur Ökumene in der neuapostolischen Kirche, Hölderlinstraße 4.

In der katholischen Kirche St. Pankratius werden ab 17.30 Uhr „Segensgeschichten der Bibel“ vorgetragen und um 18.15 Uhr beginnt abschließend der Lobpreisabend auf dem Schlossplatz 9. Eine Anmeldung ist für Teilnehmer nicht erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020