Schon so lange haben sich die Mitglieder und Freunde des „Café International“ nicht mehr gesehen. Das soll am Donnerstag, 9. Juli, ab 17 Uhr endlich ein Ende haben. Durch die Corona-Krise musste das wöchentliche Treffen zwar ausfallen, aber Leiterin Johanna Senn-Dietrich und ihre Helfer haben eine Idee. „Wir treffen uns um 16.50 Uhr am Schlossplatz 9. Um 17 Uhr gehen wir dann gemeinsam in den Schlossgarten. Wer Lust hat, kann etwas zu essen und trinken mitnehmen. Beenden werden wir unseren Rundgang gegen 20 Uhr. Alle, die kommen wollen, müssen sich allerdings anmelden“, sagt sie. In kleinen Gruppen will sie dann an das Café erinnern und den Austausch fördern.

„Die Eintrittskarten werden von der Stadt übernommen“, erklärt sie und sagt weiter: „Je nachdem, wie die Resonanz ist, werden wir das häufiger machen. Wir haben uns zusammengesetzt und die Hygienevorschriften besprochen – und wir waren der Meinung, dass es bei uns so nicht durchsetzbar ist.“ nina

Info: Anmeldungen nimmt Thomas Vobis unter der E-Mail paxvobis@web.de entgegen.

