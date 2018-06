Gemeinsam mitfiebern und feiern

Anzeige

BWT-Stadion am Hardtwald, Jahnstraße 1, Sandhausen;

Der SV Sandhausen verwandelt das BWT-Stadion am Hardtwald zur WM in die „Fan-Arena Sandhausen“. Rund 8500 Fußballbegeisterte können dort auf überdachten Steh- und Sitzplätzen alle Partien der deutschen Nationalmannschaft in Stadionatmosphäre erleben. Zusätzlich werden weitere ausgewählte Topspiele auf der 100 Quadratmeter großen LED-Videowand übertragen. Der Eintritt ist frei. 6000 kostenfreie Tickets stehen zur Verfügung, es fällt lediglich 1 Euro Toilettengebühr an.

Wer sich mehr Komfort wünscht, für den hält der SV Sandhausen zusätzliche Tickets bereit: Für 150 Euro gibt es eine Ehrengastkarte für alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft – inklusive Catering, Logenplätze auf der Tribüne sowie Parkplatz und Zugang über einen Eingang in Stadionnähe. 43 Euro kostet eine Dauerkarte für alle übertragenen Spiele mit einem festen Sitzplatz auf der Tribüne. Die Karten sind übertragbar, das Stadion öffnet zwei Stunden vor dem Anpfiff. Die Tickets gibt’s im Fanshop des SV Sandhausen oder im Internet unter www.fanarena-sandhausen.de. „Alla hopp“-Anlage