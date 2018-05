Gemeinsam nach Lösungen suchen

Anzeige

In den Schulen Angebote machen

Einmal die Woche gehen die Sozialarbeiter in die Gemeinschaftsschule nach Schwetzingen und engagieren sich in der Pause für die Jugendlichen. Sie haben ein offenes Ohr, bieten aber auch Spiele wie zum Beispiel Torwandschießen an. Auch bei anderen Schulen besteht die Möglichkeit, solche Angebote für die Schüler zu ermöglichen.

Am Abend machen sich die beiden Sozialarbeiter auf den Weg in die Stadt und zu Treffpunkten – vor allem freitags. „Wir haben die Orte gesucht, an denen sich die Jugendlichen treffen, da sie den öffentlichen Raum eher meiden“, erzählt Baumgart. Nach dem Ablauf verschiedener Routen findet man Plätze, an denen Jugendliche sind. „Am Anfang kam es vor, dass wir auch mal für die Zivilpolizei gehalten wurden“, sagt der Sozialarbeiter grinsend.

Es muss Vertrauen zu den Heranwachsenden aufgebaut werden und dann erzählen sie auch von ihren Problemen und Erlebnissen im Alltag. „Wir sind froh darüber, wenn wir helfen können“, erzählt Baumgart. Die beiden sind glücklich, dass die Jugendlichen sie bisher überall positiv aufnehmen. Wenn junge Leute dabei sind, die kein Interesse haben, „dann lassen wir sie auch in Ruhe“. In Planung ist auch ein Meet & Eat im Jugendzentrum Go In. Jugendliche sind eingeladen gemeinsam mit anderen und den Sozialarbeitern zu essen und ins Gespräch zu kommen.

Unter „Jugendarbeit Schwetzingen“ sind die beiden inzwischen übrigens auch auf Instagram zu finden. Außerdem gibt es für die Schwetzinger Jugendlichen das Angebot einer kostenlosen App: Yovo (your voice – deutsch: deine Stimme; wir berichteten). Hier werden Jugendliche in Entscheidungen eingebunden, sie können sich an Umfragen beteiligen, die die Wünsche und Anregungen der jungen Bürger abfragen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.05.2018