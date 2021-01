Gemeinsam singen – aber mit Distanz

Region.Der Chorverband (CV) Kurpfalz Schwetzingen ruft alle Sängerinnen und Sänger auf, am virtuellen Chor „Spirit of Brotherhood“ des Badischen Chorverbandes mitzuwirken. Denn wegen des Lockdowns sind alle Konzerten und Proben der Chöre bis auf Weiteres verboten.

Erneut scheinen Online-Projekte der einzige Weg zu sein, Menschen über den gemeinsamen Gesang zu verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung des hiesigen Chorverbandes. Deshalb lädt der CV mit dem Badischen Chorverband dazu ein, beim virtuellen Chor „Spirit of Bro-therhood“ mitzumachen. Diese Aktion soll in keiner Weise als Konkurrenz zu den bestehenden Chören, sondern vielmehr als Ergänzung oder dank der Übeaudiodateien als Möglichkeit zum Singen während der Pandemie verstanden werden, heißt es weiter.

Der Text der „Ode an die Zukunft“ basiert auf der „Universal Declaration of Human Rights“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) der Vereinten Nationen. Ein Appell, im Geist der Brüderlichkeit zusammenzustehen, fair und verantwortungsbewusst miteinander und mit der Natur umzugehen. Entstanden ist „Spirit of Brotherhood“ ursprünglich für das Internationale Chorfestival Baden und kann in einer ersten Version auch unter Youtube gehört werden. In der aktuellen Version werden aufgrund der Pandemiesituation nun individuelle Sänger zum Mitmachen aufgerufen. Zusätzlich werden Instrumentalisten eines Sinfonieorchesters den Gesamtklang bereichern. Am Ende werden die Gesangsbeiträge aller Beteiligten, die bis zum Sonntag, 28. Februar, eingeschickt wurden, sowie die Orchestersequenzen so zusammengefügt, dass ein musikalisches Gesamtkunstwerk entsteht. Dieses wird im Frühjahr veröffentlicht. bm/hgü

Info: Alle wichtigen Infos gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.01.2021