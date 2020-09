Genussfreudewird gekrönt

Elnaz und Tommy R. Möbius freuen sich. © möbius lebensmittel.punkt/FOTOMAY

Er ist so etwas wie ein Geschichtenerzähler, zugleich unkonventionell und bodenständig: Tommy R. Möbius, leidenschaftlicher Koch, Gastgeber und Unternehmer, der es geschafft hat, zusammen mit seiner Frau Elnaz und der ganzen „Möbius-Bande“ erneut ausgezeichnet zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit einem Eintrag in der neuen 2021-Ausgabe des Gastro-Guides „Die besten Restaurants für jeden Tag“, hat das Fachmagazin „Der Feinschmecker“ nicht nur das Restaurant „Der Möbius“ in der Kurfürstenstraße 22, sondern auch Schwetzingen zu einer der Topadressen für Legere Bistros, Szenenlokale und gemütliche Restaurants gemacht. Nur 500 Locations umfasst der deutschlandweite Führer und mit „Der Möbius“ gehört Schwetzingen zu der exklusiven Riege an Städten, die sich durch ein einzelnes, ganz besonders herausragendes kulinarisches Angebot hervortun. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020