Genussmomente – süß, salzig und blumig

Eine der beliebtesten Produktwelten des skandinavischen Concept Stores „lyksjø“, die Genussware, bekommt Zuwachs. Zu den beispielsweise beliebten Trüffelpralinen kommen nun der nachhaltige und fair produzierte Kaffee von Café del Rey aus Bruchsal und Produkte der Firma „ADD:WISE“ wie Salze, Zucker und essbare Blüten oder leckere Beeren.

„Nicht nur die ausgewählten und außergewöhnlichen Produkte, sondern auch die hohe Qualität der verarbeiteten Rohstoffe und die ansprechenden Verpackungen machen die Schokoladen, Lakritzspezialitäten und Knäckebrot-Sticks, die wir führen zu etwas ganz Besonderem, das man gerne an Freunde oder sich selbst verschenkt. Daher ist der nächste Schritt, den Wünschen unserer Kunden nachzukommen und weitere passende Produkte zu integrieren“, berichtet Inhaberin Sabrina Kube. Getreu deren Credo „lyksjø macht glücklich“ sind sie und Creative Director Miriam Hohmann immer auf der Suche nach dem nächsten kulinarischen Highlight und wurden auf der dänischen Messe Formland fündig, von wo sie das neue Label „ADD:WISE“ mitgebracht haben. Wie bei vielen anderen Produkten wurde auch hier auf die Produktionskette geachtet. Die biologischen Rohstoffe werden weltweit eingekauft, jedoch findet die gesamte Entwicklung und Verarbeitung in Schweden statt. Das Ergebnis: Genusswaren aus dem Fairtrade-Bereich, biologisch und lokal produziert. In der Nähe von Stockholm werden jedes Glas und jede Flasche von Hand einzeln befüllt – eine Herstellung fernab von Massenproduktion, mit klarem Fokus auf Qualität und Sorgfalt bei der Verarbeitung. Die Philosophie, die „ADD:WISE“ vertritt, hat das Label schon in ihrem Namen zum Ausdruck gebracht: Wenn du etwas zu deinem Leben hinzufügst, tu es weise. Die Gründerin Cecilia Falk sagt selbst: „Wir lieben, was wir tun und hoffen, dass jeder unsere Leidenschaft für die Produkte spüren kann.“ Ein Konzept, das beim skandinavischen Concept Store sofort Anklang fand.

Mit der schwedischen Marke „ADD:WISE“ wurde ein echtes kleines Juwel entdeckt, das die bisherige Genusswelt um nahrhafte kleine Kristalle erweitert. Gemeint sind Salzkristalle – hochwertiges Meersalz, das mit bekannten und teilweise auch ungewöhnlichen frischen Kräutern, Gewürzen, Beeren und sogar Blüten versetzt und in einer eleganten Flasche mit Mahlwerk zu einer schicken Gewürzmühle verarbeitet ist. Hier verbinden sich ausgezeichnete Rohstoffe mit schönem Design zu einem hochwertigen Produkt.

Und was salzig ist, kann auch süß – ebenfalls in der praktischen Mühle bietet „ADD:WISE“ köstliche Zuckervarianten an, die ebenso mit interessanten Begleitern wie Himbeeren und Schokolade oder Chili und Orangen eine köstliche und spannende Liaison eingehen. Nicht nur schön anzusehen, sondern auch herrlich duftend, in exklusiven Sorten und mit einem hochwertigen Mahlwerk sind die Salze und Zucker ausgestattet.

Neben leckeren Marmeladen haben die beiden essbare Blütenstreusel mitgebracht, die sich wunderschön zum Dekorieren und Verfeinern von Desserts, Torten oder Salaten eignen. Die Produkte sind ab Samstag, 14. September, bei „lyksjø“ erhältlich – und damit zum einjährigen Geburtstag samt verkaufsoffenen Sonntag, 15. September. mh/kaba

