GeometrischeFormen

Überraschende Einblicke in den Schlossgarten: Am zweiten Oktober-Wochenende feiern Parks und Gärten in ganz Deutschland die Aktionstage „Rendezvous im Garten“, die die Besucher zu Gartenerlebnissen einladen – diesmal unter dem Thema „Wissen, das wandert“. Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sind unter anderem mit dem Schlossgarten Schwetzingen dabei.

Im Schlossgarten begeben sich die Gäste am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Oktober, jeweils um 14.30 Uhr auf eine „Grande Promenade“, bei der sie das außergewöhnliche Meisterwerk europäischer Gartenkunst entdecken können. Die klassische Gartenführung am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr erschließt die kurfürstliche Sommerresidenz für die ganze Familie.

Modellierte Wiesentälchen

Geometrische Formen bestimmten die französischen Gärten des Barocks. Das Herzstück des Schwetzinger Gartens, das Zirkelparterre, folgt exakt diesem strengen Ideal. Von hier aus geht es in den Sonderführungen zu einer „Grande Promenade“, einer ausgiebigen Erkundung des Gartens. Entdeckt werden neben dem Kreisparterre die Blumenrabatten und die vielen Kunstwerke aus Frankreich, die Kurfürst Carl Theodor speziell für seinen Garten holte.

Zum Ende des Rundgangs führt der Weg in den Englischen Landschaftsgarten, der im Westen die gesamte Barockanlage umspannt. Hier, in den modellierten Wiesentälchen, findet man exotische Gehölze und die typischen überraschenden Aussichten sowie die Ruinenbauten des Merkurtempels und der römischen Wasserleitung. zg

