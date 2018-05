Anzeige

Nach exaktem Plan

Gepflanzt wird in den Rabatten nach einem exakten Plan: Wie auf einem Schachbrett wechseln die Sorten, angelegt in elf Längsreihen. Mit dem Ziehen der Querstreifen in entsprechendem Abstand (12,5 x 12,5 Zentimeter) wird das Raster auf den Boden gezeichnet. Die äußeren Reihen entsprechen sich, die mittlere Reihe ist solitär bepflanzt. Alle 4,8 Meter wiederholt sich das Muster. „Die Bepflanzung orientiert sich dabei streng an Vorlagen des 18. Jahrhunderts“, erklärt Gerhard Raab von den Staatlichen Schlössern und Gärten. Das betrifft auch die Auswahl der dekorativen Pflanzen, fährt der Verantwortliche für den Schwetzinger Schlossgarten fort: „Das sind alles Sorten, die es auch damals schon gegeben hat.“ Studentenblume, Löwenmaul, Gartenfuchsschwanz, Sonnenwende, Bechermalve, Wunderblume, Gartenmohn und Salbeiarten jeweils in verschiedenen Sorten. 25 verschiedene niedrige und halbhohe Pflanzenarten stehen in diesem Jahr auf der Pflanzliste der Schlossgärtner.

Stämme setzen Akzente

Akzente setzen dabei in Form gestutzte Halbstämme: Etwa Zierapfelbäumchen, aber auch die zahlreichen Kübelpflanzen, mit denen der Schwetzinger Garten glänzt. Etwa 650 Stück sind es: Palmen, Granatäpfel, Oleander, Lorbeer, Zitrusbäume, Oliven, Bananen, Albizien, Khaki, Yucca, Wandelröschen, Bleiwurz, Zieringwer, Schmucklilien, Nachtschatten, Hibiskus, Hammersträucher, Strelizien, Cassia, Myrten und Korallensträucher.

Die Beete werden ganz traditionell in Form eines Karpfenrückens angelegt: zur Mitte hin erhöht und zu den Rändern abfallend. Die Pflanzen in der Beetmitte werden so hervorgehoben. Die mittelhohen Blumen pflanzt man in die Rabattenmitte, während die Rabattenränder mit weniger hohen Schmuckpflanzen bepflanzt werden.

Der weitläufige Schlossgarten kann mit seinen Zahlen beeindrucken: Allein 12,5 Kilometer Hainbuchenhecken sind es, die regelmäßig von den Schlossgärtnern in Form geschnitten werden müssen. Vier Kilometer lang sind die Buchshecken, die die Rabatten einfassen – und auch die müssen in Form gehalten werden. 860 Linden warten auf die Scheren der Gärtner. Dazu kommen 4000 Bäume – gezählt sind nur die größeren mit einem Stammdurchmesser von über zehn Zentimetern und nicht die in den Alleen. zg

