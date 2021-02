Geplante Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen

Schwetzingen/Hockenheim/Speyer.Bund und Land werden auch in diesem Jahr wieder erhebliche Mittel in die Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes in der Metropolregion Rhein-Neckar einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung betrifft dies folgende Straßen:

Fortgesetzt wird die Sanierung der Salierbrücke an der B 39 bei Speyer. Nachdem im vergangenen Sommer in den zweiten Bauabschnitt gewechselt werden konnte, soll hier bis Ende des Jahres 2021 die nördliche Brückenhälfte saniert und die Gesamtmaßnahme damit abgeschlossen werden. In unmittelbarer Nähe erfolgt gleichzeitig der Umbau des Lußhofknotens (B 39 / L 722). Hier sind die Arbeiten weit fortgeschritten, so dass mit der Verkehrsfreigabe der Salierbrücke ein leistungsfähiger Knotenpunkt zur Verfügung stehen wird. Um das derzeit geringere Verkehrsaufkommen in diesem Bereich auszunutzen, ist während der Bauzeit auch eine Erhaltungsmaßnahme an der Fahrbahndecke der B 39 bei Altlußheim zwischen dem Ende des Umbaubereichs und dem Knotenpunkt mit der L 723 bei Hockenheim vorgesehen.

Weiterhin plant das Regierungspräsidium 2021 den nächsten Bauabschnitt der Fahrbahndeckenerneuerung an der L 599 zwischen Brühl und Schwetzingen. Hier führt derzeit die Autobahn GmbH auf der parallel verlaufenden A 6 die Erneuerung von Übergangskonstruktionen an der Bahnbrücke im Bereich der Anschlussstelle Schwetzingen Nord / Brühl weiter, die im Dezember 2020 noch unter Federführung des Regierungspräsidiums Karlsruhe begonnen wurde, weshalb bei dieser Maßnahme eine enge zeitliche und verkehrliche Abstimmung mit der Autobahn GmbH erfolgt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.02.2021