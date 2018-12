Gerstensaft und Party

Die Nordstadthalle wird sich am Samstag, 12. Januar, wieder in das Mekka des köstlichen Gerstensaftes verwandeln, denn die 159. Herrenbierprobe des MGV Liederkranz steht ins Haus, wobei der Verein in diesem Jahr erstmals mit einem externen Veranstalter zusammenarbeitet.

Zu verkosten gibt es das schmackhafte Welde-Slow-Beer-Pils und zu Beginn das köstliche „Kurpfalz-Helle“ aus der Planksta-dter Privatbrauerei. Die harte Arbeit des Biertestens wird den Besuchern mit einem tollen Bühnenprogramm erleichtert das von geballter Frauenpower bestimmt wird. Den Hauptteil übernehmen hierbei die „Midnight-Ladies“, eine Damen-Partyband der Extraklasse, die auch schon auf dem Münchner Oktoberfest Tausende von Besucher begeistert hat. Nicht zu vergessen ist der attraktive Programmteil „Hits and Girls a Gogo“ der für so manche atemberaubende Überraschung sorgen wird. Als weitere Garanten für erstklassige Stimmung in der Halle darf man sich zudem auf die Aktiven des Musikvereins Ketsch freuen. rie

Info: Tickets gibt es im Internet unter www.Herrenbierprobe-Schwetzingen.de oder ab 15. Dezember beim SZ-Ticket- service am Schlossplatz

