Gerüstet fürs Alter

So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen ist der Traum vieler Menschen. Wie man sein Haus oder seine Wohnung altersgerecht nachrüstet, weiß Innenarchitektin Ulla Badura. Sie bietet im Generationenbüro der Stadt, Schlossplatz 4, regelmäßig Beratungen an.

Die nächste kostenlose Erstberatung ist am Mittwoch, 17. April, 9.30 bis 10.30 Uhr. Hierfür werden Anmeldungen unter den Nummern 06202/87-492 oder -493 entgegengenommen. Die Wohnberatung ist ein Angebot für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer. Dabei wird der Wohnungsbestand analysiert und es gibt konkrete Hinweise für sachgerechte und zukunftsorientierte Anpassungsmaßnahmen. Die Analyse erfolgt anhand von Leitfäden und Checklisten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Punkte angesprochen werden. Dabei findet auch eine Beratung zu möglichen finanziellen Fördermitteln statt. zg

