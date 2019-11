Gerwig Epkes gibt Lesetipps

Zu einer literarischen Entdeckungsreise unter dem Motto „Sterne am Bücherhimmel“ lädt die Buchhandlung Kieser am Dienstag, 26. November, ab 19 Uhr in die Stadtbibliothek ein. „In diesem reichen Bücherherbst ließe sich eine Bücherempfehlung an die andere reihen“, meint Gerwig Epkes. Als Literatur- und Kulturredakteur beim Radiosender SWR2 stellt er monatlich eine Bestenliste zusammen und moderiert diese auch. Epkes kann in der deutschen Literaturszene als bekannte Größe gelten.

Für den spätherbstlichen Bücherabend am Dienstag hat er zwölf literarische Besonderheiten ausgewählt, die in der Stadtbibliothek vorgestellt werden. Spannende, kurzweilige und zum Nachdenken anregende Lesetipps erwarten die Zuhörer. Epkes Präsentation wird ergänzt durch die Schauspielerin Doris Wolters, die Passagen aus den Romanen vorliest. Die Radiosprecherin wurde für ihre Interpretation von Zsuzsa Banks „Die hellen Tage“ mit dem Deutschen Hörspielpreis ausgezeichnet.

Karten gibt es in der Buchhandlung Kieser (Erwachsene 8 Euro, Schüler und Studenten 3 Euro – Getränke und Gebäck inklusive) und an der Abendkasse. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.11.2019