Gesamte Unterkunft muss in Quarantäne

Schwetzingen/Hockenheim.Der Schock bei Bewohnern und Betreuern saß am Dienstag tief, als sie erfahren mussten, dass fünf Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der 4. Industriestraße in Hockenheim positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Sie sind Mitarbeiter der Heidelberger Firma Gaster Wellpappe, bei der nach mehreren Infektionen eine Testung aller Mitarbeiter durchgeführt worden war. Ergebnis dort: 35 von ihnen sind mit Corona infiziert.

Da blieb dem Gesundheitsamt des Kreises und dem Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen, die diese Unterkunft in der Nachbarstadt nach dem Brand des Hotels Atlanta vor einem Jahr bis zum Jahresende angemietet hat, nichts anderes übrig, als auch hier alle 45 im gleichen Gebäude untergebrachten Bewohner einem Corona-Test zu unterziehen. Am Freitagvormittag sah es noch so aus, dass nur ein sechster Bewohner positiv ist, dann hätte man die Positiven in die Tompkins-Kaserne in Schwetzingen in die Quarantäne gebracht. Dort betreibt ja das Land die Außenstelle einer Erstaufnahmeeinrichtung. „Die sechs Männer kommen dort in ein separates Stockwerk. Jeglicher Kontakt mit anderen Bewohnern der Einrichtung soll damit vermieden werden“, sagte uns Bürgermeister Matthias Steffan um die Mittagszeit noch auf Anfrage.

Aber am Nachmittag überschlugen sich dann die Ereignisse nochmals. Beim Gesundheitsamt des Kreises traf ein weiteres positives Testergebnis nach dem anderen ein. Bis 16 Uhr waren es 14 positive Corona-Bescheide und 25 negative. Da blieb der Stadt nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt nichts anderes übrig, als die ganze Hockenheimer Unterkunft unter Quarantäne zu stellen.

Seit Dienstag war in der Stadtverwaltung ein ganzer Stab mit der Angelegenheit beschäftigt. Jetzt galt es am Freitagnachmittag ein Sicherheitsunternehmen zu finden, das die Eingänge zur Unterkunft überwacht. Zudem musste das Catering für die Flüchtlinge organisiert werden, die ja nun ihr Heim nicht mehr verlassen dürfen. Natürlich informierte Bürgermeister Steffan auch die Hockenheimer Stadt- spitze über die Situation. „Uns blieb jetzt durch die hohe Zahl der Fälle und weil ja die Küchen von allen benutzt werden, nur noch die Möglichkeit, alle Bewohner in Quarantäne zu schicken“, sagt Matthias Steffan. jüg

