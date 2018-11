Geschäftsführer fürs Welde-Stammhaus

Robert Nürnberger wird die Geschäfts-führung des Welde-Stammhauses übernehmen. © Maximilian Aisenbrey

Seit Wochen schießen die Spekulationen ins Kraut. Das zeigt doch eine gesunde Neugier dafür, was mit der guten Stube der Schwetzinger in der Mannheimer Straße, dem Welde-Stammhaus, künftig passieren wird. Wir haben deshalb bei Brauerei-Chef Dr. Hans Spielmann nachgefragt, wie der Baustand ist und ob es für den zukünftigen Betrieb der Gaststätte inzwischen eine Lösung gibt. Hier also der

...